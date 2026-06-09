No niezła "elita", której co prawda na nic nie stać, ale jeszcze ma co żreć :D



Moim zdaniem to raczej plan tego chorego, faszystowskiego rządu. Żeby każdy żebrak był opodatkowany na 30%. Bo budżet się wysypał i na nic nie ma pieniędzy a będzie tylko gorzej bo nowe podatki i sprawozdawczość zarżną resztki biznesu i ciekawe kto za ten cały socjalny cyrk, emerytury dla artystów, dotacje dla ćpunów i inny chłam - Pokaż całość