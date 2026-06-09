Prawie połowa nauczycieli w II progu podatkowym
Czy w Polsce nauczyciel mianowany lub dyplomowany to już finansowa elita? Barbara Nowacka informuje, że blisko 50% nauczycieli wpada w drugi próg podatkowy, który przez brak waloryzacji i inflację stał się pułapką.Toxicator69
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Komentarze (108)
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W SZKOLE, bo praca poza szkołą to....nie praca przecież...
I w tym wszystkim są zabawne te narzekania nauczycieli, jeszcze chwilę temu narzekali, że za mało zarabiają a teraz narzekają, że wpadają w drugi próg. Po prostu genialne.
@PfefferWerfer: Z tego co ja rozumiem, to kwoty wolnej nie uwzględnia się w ten sposób. Do 30 000 nie ma podatku, od 30 000 do 120 000 jest 12%, a od tego, co ponad 120 000, już jest 32% podatku (nie od 150 000).
W tym twoim zrzucie jest kłamstwo które wprowadza w błąd.
Punkt 1.
Jak przekroczysz 120k. To każda kolejna pensja opodatkowana jest na 32%. Każda do końca roku. Oczywiście nikt nie każe tobie dopłacić podatku za wcześniejsze pensje.
To stwierdzenie brzmi jakby to był ułamek pensji. Nie. Trzeba jasno podkreślić. Przekraczasz próg w połowie roku to do końca roku już cię ruchają na 102!
Moim zdaniem to raczej plan tego chorego, faszystowskiego rządu. Żeby każdy żebrak był opodatkowany na 30%. Bo budżet się wysypał i na nic nie ma pieniędzy a będzie tylko gorzej bo nowe podatki i sprawozdawczość zarżną resztki biznesu i ciekawe kto za ten cały socjalny cyrk, emerytury dla artystów, dotacje dla ćpunów i inny chłam -
@ShelbyCompany: kiedy to zlikwidowali?