Jedyny "+" u tego Turka, że był trzeźwy. Tak, te przepisy już dawno powinny być zmienione, bo oni odpowiadają też za życie i zdrowie innych ludzi. Chciałoby się napisać, że u nas takich debili nie ma, ale niestety też są, wystarczy obejrzeć ostatni odcinek "Stop cham" (1464) i są tam 2 sytuacje gdy na podobnej drodze z lewego pasa nagle zjeżdżają w zjazd po prawej. Jeden kończy się wypadkiem. Ale jeżeli chodzi Pokaż całość