Chcą zmian w wydawaniu licencji taksówkarskich i weryfikacji praw jazdy.
Po sobotnim wypadku w Zielonce przedstawiciel związku zrzeszającego polskich taksówkarzy podkreśla, że konieczna jest zmiana przepisów w zakresie wydawania licencji taksówkarskich i uznawania praw jazdy z innych krajów.kolicuch
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Komentarze (28)
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2. Taxi, elektryki wypad z buspasa. Zastanowił bym się czy opcja min. 4 osoby w aucie mogla by dać przepustkę na uzywanie go (do dyskusji)
3. Każde auto do przewozu osób ma byc w jednym (ustalonym) kolorze. Np. żółty.
A te licencje to śmiechu warte. Zawsze będę powtarzał, że jedyny raz zostałem potrącony w życiu i przez polskiego taksówkarza z licencją xD
Zwyczajnie szedłem do pracy i jeszcze walnął mnie na chodniku.
@FireDash: ogólnie to można też szukać drugiego dna - polski taksiarz znalazł pretekst aby wyeliminować kolegę po fachu z zagranicy, tak samo jak kilka lat temu walczyli z Uberem, a nie chodziło o żadne bezpieczeństwo czy praworządność tylko po prostu o to aby nikt im nie podgryzał rynku.
Przecież protesty i wszystko było i ludzie to przewidzieli. A wy tu piszecie komentarze jak by problem się urodził wczoraj