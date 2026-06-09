Internet to jest największy problem tak zwanych 'elit' dzieki niemu



a) wiadomo jakimi są debilami

b) w eter idą tematy niewygodne dla tak zwanych 'elit'

c) trudniej kraść, bo kiedyś wystarczyło o-----ć dziennikarza dwóch i elo, a teraz problem

d) trudniej manipulować przekazem, a co za tym idzie społeczeństwem Pokaż całość