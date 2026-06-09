Rząd chce weryfikacji wieku w internecie i rejestru blokowanych domen
Rząd przyjął projekt ustawy o obowiązkowej weryfikacji wieku. W projekcie jest EUDI Wallet i rejestr domen blokowanych przez operatorów. To nie jest tylko "ustawa o p---o", ale fundament pod internet z bramkami wieku, blokadami i cyfrową przepustką.crystal-cheney
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Komentarze (47)
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"Następny etap to VPN-y. Gdy ludzie zaczną obchodzić blokady, politycy powiedzą, że trzeba "uszczelnić system"."
Gdy w Rosji i Białorusi zwalcza się VPN-y to dyktatura i łamanie praw człowieka, gdy to nasza władza robi to przecież ochrona obywatela ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@mar-kar-583:
karta sim i transfer danych nie wystarczy? Do tego,aby zarejestrowac SIMa trzeba miec 13 lat...
Skuteczne blokady
A te narzędzie w żadnych rękach nie będą wykorzystane w szczytnych celach
a) wiadomo jakimi są debilami
b) w eter idą tematy niewygodne dla tak zwanych 'elit'
c) trudniej kraść, bo kiedyś wystarczyło o-----ć dziennikarza dwóch i elo, a teraz problem
d) trudniej manipulować przekazem, a co za tym idzie społeczeństwem