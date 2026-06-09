dla kobiet dzień wolny na "bolesną menstruacje"

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Wiele kobiet (poza ogólnym dyskomfortem) nie odczuwa w te dni żadnych większych bólów. Pracują, chodzą, uprawiają sport. Zdaję sobie sprawę, że są również i takie kobiety, które podczas okresu nie są w stanie funkcjonować. Ale czy nie od tego powinien być lekarz i wolne w ramach L4?A jeśli już koniecznie chcemy dać kobietom jeden dodatkowy dzień, nazwijmy to dniem na podreperowanie zdrowia i przyznajmy