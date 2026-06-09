Dla kobiet dzień wolny na "bolesną menstruacje", a dla mężczyzn? Nic
Non stop czytam na wykopie, że posłowie konfy walczą o prawa mężczyzn. Tymczasem poseł KO podejmuje rzeczywiste działania gdy posłowie Konfederacji wyśmiewają temat. Wykop chyba powinien zrewidować swoje poglądyPlaci
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Komentarze (113)
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A interwencja poselska to wciąż więcej niż rolki na tiktoku, albo wyśmiewanie tematu
Ty też możesz zbierać podpisy pod projektem ustawy. Czemu wiecznie krytykować i "niech ktoś"?
@Milegodniawszystkim: czyli przypie*dalasz się, że jest nie podniesiony, ale jednocześnie nie chcesz żeby podnieśli, bo wg własnej wykreowanej rzeczywistości na pewno podniosa za dużo? xD
dobra, bo widze ze dyskusja z toba nie ma sensu, bo przy&ebujesz się dla samego przy*ebania bo ktoś coś robi a nie siedzi i narzeka
Byłem w Komendzie Głównej OHP na kontroli poselskiej.
To, co usłyszałem i zobaczyłem, jest skandaliczne.
Nie
@Placi: 38 dni wolnych w roku (ʘ‿ʘ)
w sensie 26 urlopu + te 12, nie że mi się źle pomnożyło
@kwark64: Kolega chyba o czokoszkach nie słyszał?
to w dzień wypłaty gdy pracownicy czują się wydymani
Wiele kobiet (poza ogólnym dyskomfortem) nie odczuwa w te dni żadnych większych bólów. Pracują, chodzą, uprawiają sport. Zdaję sobie sprawę, że są również i takie kobiety, które podczas okresu nie są w stanie funkcjonować. Ale czy nie od tego powinien być lekarz i wolne w ramach L4?
A jeśli już koniecznie chcemy dać kobietom jeden dodatkowy dzień, nazwijmy to dniem na podreperowanie zdrowia i przyznajmy
@Marcepanowy_Detektyw: A czy nierówny wiek emerytalny jest zgodny z konstytucją? No właśnie. I co? I nic.