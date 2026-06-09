Satelity ujawniły ponad 134 km starożytnych kanałów wokół twierdzy Urartu
Na podstawie zdjęć satelitarnych polsko-armeński zespół badaczy rozpoznał wokół urartyjskiej twierdzy Argisztichinili 1019 km struktur związanych z gospodarką wodną. Wśród nich znalazło się 134,6 km potencjalnych starożytnych kanałów. To ważny trop w badaniach nad rolnictwem królestwa Urartu.ArcheologiaZywa
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Komentarze (15)
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Po co nam tacy specjaliści? Po co finansujemy jakieś badania w Armenii, Syrii czy Egipcie?