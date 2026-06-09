Powszechny znak istnienia cywilizacji. Zazwyczaj upadek jak się każdy domyśla przychodzi w okresach suszy gdy kanały są puste lub gdy stworzono zbyt dużo kanałów i brakuje wody, bo woda paruje szybciej na większej powierzchni. Zabawne że ten sam błąd jest popełniany od tysięcy lat, a jego największym grzechem było zabicie Jeziora Aralskiego w celu uprawy gigantycznych ilości bawełny.