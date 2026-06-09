Bezczelny i nieuczciwy uklad. Choć jeśli mialbym stać sie na chwile "adwokatem diabła" to te korporacje sa tu jedynie ze wzgledu na relatywnie mniejsze koszty. Ekonomia jest bezlitosna. Jesli by mieli zacząć placic po ludzku i uczciwie, to wolą sie zwinać razem ze stanowiskami pracy w inny rejon. To jest troche dylemat. Myśle za jak na Ukrainie skonczy sie wojna pomalu rok po roku pojedyncze firmy beda sie tam coraz śmielej przenosic Pokaż całość