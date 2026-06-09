Dogadali się, by nie podnosić ludziom pensji. Naloty UOKiK i policji na Śląsku
Bezprecedensowa akcja UOKiK i policji. Giganci tacy jak Toyota czy Bader mieli zawrzeć tajny pakt o nieagresji: zakaz podkradania pracowników i sztuczne mrożenie płac na lokalnym rynku. Urzędnicy zrobili szybkie naloty na biura i zabezpieczyli dyski. Firmom grożą gigantyczne kary.FXMAG
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Komentarze (101)
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To nie tak do końca tylko my. Wejście Ukrainy do Unii lub nawet w trakcie procesu będą szły tam grubie pieniądze właśnie na drogi
Dlatego nie dziwcie się, że Mentzen i liberalni akolici tak bardzo chcą zwijać państwo i ograniczać kompetencje takich
@buont666: tak, ale i nie. Dla małych jest krwiożercy kapitalizm, dla dużych są dotacje państwowe i zwolnienia podatkowe.
swoją drogą ktoś kto stworzył ten tytuł i opis już wydał wyrok, żeby za jakiś czas sprostowania z przeprosinami nie pisał lub afery nie kręcił jak to wielka korporacja nie chce go uciszyć
@Y3ll0w69: I tak być powinno! Dzięki temu w takiej branży się poprawia, bo albo firma inwestuje w dobre warunki pracy, miłą atmosferę, oczyszczanie środowiska