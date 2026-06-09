Czytam od wczoraj to znalezisko:

Spora afera IMO, żeby setki milionów poszły za granicę przez taki formalny fikołek. I co teraz? Pewnie wszyscy się oburzymy w komentarzach, ktoś wrzuci mema, a temat odpłynie. Jak zawsze.

Wieczne „niech ktoś” to powód, dla którego nic się nie zmienia. Pokrzyczeli, pojęczeli.

Więc napisałem mail (i Was też zachęcam)

Adresat główny - NIK. Rola NIKu to patrzeć na ręce komuś, kto wydaje nasze pieniądze. Do wiadomości (DW): UZP (Urząd Zamówień Publicznych - pilnują procedur przetargowych), Ministerstwo Infrastruktury (nadzór nad PKP PLK) i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (bo polska firma wyleciała z przetargu).

Cały szablon wklejam poniżej. Zachęcam do skopiowania, możecie wstawić 2-3 zdania od siebie (jeśli chcecie) i wysłać ze swoich skrzynek. Zajmuje to dosłownie 5 minut, a możemy realnie na coś wpłynąć.

Parę rzeczy które warto wiedzieć zanim klikniecie wyślij:

Nie musicie podawać prawdziwego nazwiska. Ustawa o dostępie do informacji publicznej (UDIP) dopuszcza wnioski anonimowe. Można się podpisać samym nickiem albo „obywatel z Pcimia”



Można pisać po polsku. KE musi obsługiwać wszystkie języki UE, więc CINEA odpisze w naszym języku.

Można wysyłać z dowolnej skrzynki - Gmail, Onet, Proton, co macie.

Każdy z tych organów ma OBOWIĄZEK odpowiedzieć w 14 dni. To nie petycja w której zbierają adresy. To realne pismo do urzędu, na które muszą odpisać. Z ustawy. Bez wyjątków..



NIK publikuje swoje stanowiska publicznie. Jak sto osób napisze do nich w tej samej sprawie - to się robi materiał, do którego się odnoszą. To narzędzie jest po to, żeby z niego korzystać.

Jeśli ktoś twierdzi, że „jeden mail nic nie zmieni” to pewnie ma rację. Ale 100, 200 czy 500 już tak. Zróbmy tutaj stary dobry #wykopefekt i sprawmy, żeby ktoś musiał się temu chociaż porządnie przyjrzeć.

Zachęcam do działania, zamiast samego narzekania.

#wykopefekt #afera #gospodarka #polska #kolej #mirbud

-- SZABLON MAILA --

Do: nik@nik.gov.pl

DW: uzp@uzp.gov.pl, kancelaria@mi.gov.pl, biuro@rzecznikmsp.gov.pl

Temat: Wniosek o informacje publiczne - postępowanie przetargowe PKP PLK na modernizację linii Rail Baltica Białystok - Ełk

Szanowni Państwo,

jako obywatel Polski zwracam się z prośbą o informacje dotyczące postępowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na modernizację linii Rail Baltica na odcinku Białystok - Ełk. Sprawa dotyczy wydatkowania środków publicznych - różnica cenowa między pierwotną najtańszą ofertą a obecnie wybraną szacowana jest na ok. 633–700 mln zł na niekorzyść Skarbu Państwa.

Trzy pytania:

1. Czy adresaci niniejszego pisma są zaznajomieni z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 kwietnia 2026 r. dotyczącym kary środowiskowej, która była podstawą wykluczenia oferty najtańszej (konsorcjum Torpol - Mirbud, ok. 4,567 mld zł)?

2. Jakie kroki podejmują Państwo w związku z kontynuowaniem postępowania z trzecim wyborem (konsorcjum Track Tec, ok. 5,2 mld zł), mimo że wyrok NSA podważa podstawę wykluczenia oferty najtańszej, a różnica cenowa na niekorzyść Skarbu Państwa (a pośrednio funduszu CEF) wynosi ok. 633-700 mln zł?

3. Jak będzie zabezpieczane prawidłowe wydatkowanie środków z CEF na tę inwestycję w kontekście opóźnień proceduralnych?

[Tu wstaw 2-3 zdania od siebie lub swoje dodatkowe pytania.]

Wniosek składam w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (art. 2 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1) - z prośbą o udostępnienie informacji w terminie 14 dni.

Proszę o odpowiedź na podany adres e-mail.

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko albo nick / inicjały - wnioskodawca może być anonimowy]

-- KONIEC SZABLONU --

Zanim klikniecie wyślij:

DOPISZCIE 2-3 zdania od siebie w miejscu zaznaczonym.

W polu Do dajcie TYLKO NIK, resztę w polu DW (CC). Wtedy wszyscy adresaci widzą się nawzajem - to jest sedno tej taktyki.

Podpiszcie się jak chcecie. Nazwisko, nick, inicjały, „obywatel z Krakowa” - UDIP dopuszcza anonim, ale jakieś określenie autora musi być.

Skrzynka dowolna - Gmail, Proton, Onet, WP - co macie.

Jak wyślecie, dajcie znać w komentarzu pod znaleziskiem. Niech będzie widać że robimy to razem.







