Rejestratorkia kpiła z Pacjenta? "Tak nie powinno się traktować ludzi"
- Bardzo zaniepokoiłem się, kiedy zobaczyłem cztery nieodebrane połączenia z przychodni. (...) Zapytałem grzecznie w rejestracji o powód telefonu i wtedy pani rejestratorka na mnie naskoczyła. Zaczęła krzyczeć, że powinienem wiedzieć, po co do mnie dzwonili. Kpiła, że co ze mnie za pacjent...cepheus
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Komentarze (54)
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@GrzegorzPorada: Zachodzi też zjawisko deprawowania ludzi z powołaniem przez patologiczną większość. Tak jest na przykład u prawniczyn - zdarzają się ludzie z powołania, autentycznie wierzący w sprawiedliwość czy normy społeczne, chcący pomagać albo zaprowadzać ład. To spatologizowane bydło prawnicze, którego jest większość, zaraz konszachtami, relatywizacjami, załatwiactwem zniechęci i zdeprawuje młodych. A na koniec jeszcze będą pouczać, kanalie,
@Papilon: Na prawdę nie chcę być wredny, ale jesteś naiwny albo jesteś gdzieś na bocznym torze, gdzie nie ma kasy, jakieś sądy rodzinne czy coś.
Mnie najbardziej śmieszy jak cwaniaczki pouczają jak masz rozumieć przepisy, które krętacze wielokrotnie relatywizowali. Ale naiwne społeczeństwo to ma rygorystycznie się podporządkować i potem być rozliczane. du*a lex sed lex.
Prawnikowi przedstawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej
- po co pani dzwoni?
- domysl sie!
Kilka miesięcy temu pojawiłem w się w jednym ze szpitali na planowaną operację. Przy rejestracji stwora już dyszy, jakby za karę tam siedziała. Nadchodzi moja kolej, podaję jej dowód, ta bierze i pyta o skierowanie. To chcę jej podać kod, a ta:
- Ale papierowe ma być.
- Przecież elektroniczne też...
- Powiedziałam papierowe!
No to szukam, ta znów wzdycha i po chwili:
tu nie trzeba niemca czy ruska, sami się zagryziemy
@bossssob: a wszystkie prywatne firmy ochroniarskie?