Na niewtajemniczonych robi to wrażenie. Jeszcze ciekawiej jest jak się posłucha o czym tam rozmawiają między sobą na oddziale jak obstawiają na głos kto dzisiaj "zdechnie", a pacjenci na pokojach słuchają tego i innych tego typu rzeczy godzinami. Takie tam odruchy typowo ze wschodu u nas panują. Pewnie niejeden emeryt w takich warunkach wywinął kitę bo mu pompka nie wytrzymała jak tego słuchał, a by chłop jeszcze pożył gdyby leczono go w Pokaż całość