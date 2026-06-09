Lublin - fajne miasto, bo pod nim mieszkam (15-20minut do miasta), ale szlag mnie trafia jak "uczelnia" Wincenego Pola ściąga wszystkich z rpa, zimbabwe i jeszcze tam z 2-3 kraje jest. Akurat tam moja znajoma chodzi na "uczelnie", wiadomo z pracy, ma opłacone, tylko żeby mieć furtkę musi studia jakieś tam mieć, a że pracodawca płaci to jeszcze lepiej, ale mniejsza o to. Sama mówiła że tam ci pigmentododatni, ani be ani Pokaż całość