Lublin niechętny repatriacji Polaków ze Wschodu.
W 2024 roku sprowadzono tylko czterech z 27 kandydatów. Od roku 2010 łącznie 37 osób.MagicznyMariusz
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W 2024 roku sprowadzono tylko czterech z 27 kandydatów. Od roku 2010 łącznie 37 osób.MagicznyMariusz
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Komentarze (49)
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Panie kolego, ja nie mówię że w Afryce wszyscy są tępi i nie ma ludzi inteligentnych, powiedziałem tylko że nie sprowadzaliśmy wcale tych najlepszych i mających najlepsze osiągi. Wielu z nich to byli studenci nie tyle co przeciętni, ale wręcz odstający w dół, takie są fakty. Dlaczego polskie uczelnie mają edukować ludzi z zagranicy tylko dlatego, że są z zagranicy, skoro niektórych Polaków odrzucamy na podstawie niskich matur? Kto
Wsrosło o 38% a nie wynosi 38%. Na wypoku chodzi o emocje a nie fakty więc nie spodziewaj się rzetelnych danych od @
@Latarenko Tacy z nich Polacy jak ze mnie ostaszewska
Repatrianci ze wschodu to już starzy ludzie. Nie dziwi mnie że Polska ich nie chce - wniosą jedynie finansowe potrzeby zdrowotne, emerytalne i mieszkaniowe.