Problemy w imperium Dino. Strajk w Krotoszynie, cios od UOKiK i zjazd na giełd
Strategia wyciskania maksa z pracowników zderzyła się ze ścianą. Trzydniowy bunt w kwaterze głównej Dino i śledztwo UOKiK w sprawie zmowy kadrowej (blokowanie kierowców) zaowocowały prawie 30% spadkiem akcji od początku roku. Czy to koniec wielkich wzrostów, czy idealny moment na zakup akcji?FXMAG
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Komentarze (37)
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Nie dotyczy to tylko dino, ale setek tysięcy innych januszexów, gdzie jedyna podwyżka to podwyżka minimalnej. Pan i władca przedsiębiorca jeździ autami za setki tysięcy - najczęściej walnięte w koszty, aby podatków nie płacić, a pracownik nie ma nawet często narzędzi do poprawnego wykonania pracy.
Ludzie odkrywają że model podstawa+premia służy do dyscyplinowania robolstwa jej zabieraniem gdy wierzga, a nie do "nagradzania za dobrą pracę" xD
No potężny bunt. Jacyś wyglądający na squatters blokowali ulicę obok. Plus namioty postawili na trawniku obok siedziby. Ta flaga to jakaś nowa flaga antifa widzę 3 strzałki?
Ktoś gra na spadki Dino?
Skoro takie pytanie jest na głównej, to trzeba jeszcze poczekać na jakąś większą promkę ( ͡° ͜ʖ ͡°)