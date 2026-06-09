Rozwiązanie jest bardzo proste, zredukować zatrudnienie, dać podwyżki pozostałym ale z-----ć ich tak obowiązkami że będzie tylko jedna kasa w godzinach szczytu i palety wszędzie. Wine zwalić na sfrustrowanych klientów że nie szanują kasjerek i finito. Biedronka tak zrobiła i każdy jest zadowolony.