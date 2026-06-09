Seryjny zboczeniec napadał w Poznaniu i Szczecinie. Ofiarą też dziecko
Pięć ofiar w dwóch miastach seksualny przestępca z Berlina podczas pobytów w Polsce dokonywał napaści seksualnych. RobKrymal94
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Pięć ofiar w dwóch miastach seksualny przestępca z Berlina podczas pobytów w Polsce dokonywał napaści seksualnych. RobKrymal94
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Komentarze (30)
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Spójrz tylko na powód xD
Aaach, bogactwo kulturowe
Chociaż tam, mogło to im umknąć z powodu poprawności politycznej
https://poznan.tvp.pl/86978464/poznan-gwalt-na-cytadeli-park-cytadela-poszukiwany-mezczyzna
A jakby ktoś nie wierzył, to tutaj link do nowego artykułu, ale już z zablurowanym ryjem:
https://epoznan.pl/news-news-176603-gwalt_na_poznanskiej_cytadeli_molestowania_w_poznaniu_i_szczecinie_zatrzymano_turka