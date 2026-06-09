Wakacje zamieniły się w walkę o życie. Polak utknął w szpitalu na Filipinach.
Ostatnio sprowadzono do Polski 24-letnią Klaudię, która utknęła w szpitalu w Pekinie. To nie jedyny taki przypadek. Piotr Moczulski przebywa w ciężkim stanie w jednym z filipińskich szpitali od dwóch lat. Rodzinie, pomimo intensywnych starań, nie udało się go sprowadzić do Polski.MagicznyMariusz
- #
- #
- #
- #
- #
- 84
- Odpowiedz
Komentarze (84)
najlepsze
@Kartoffelpanzerkampfwagen: kolega chyba po udarze - więc szybkiego powrotu do zdrowia życzę
W tym przypadku nigdzie nie jest nic wspomniane o tym, że miał początkowo jakiekolwiek ubezpieczenie tam i rodzina od samego początku zbiera na to leczenie... Czyli typowe, uspołecznianie strat spowodowanych swoją głupotą i bezmyślnością...
spójrz na notę tego komentarza i zastanów się czy wykopki to aby na pewno elita internetu która nie jest podatna na manipulacje.
Już dla debili zrobili te szbykie paszporty na lotniskach na koszt podatnika oczywiście bo ludzie są tak głupi że nie ogarniają że jak gdzieś jadą to paszportu potrzebują -
https://ekuz.com.pl/leczenie-za-granica-z-ekuz/
jak trzeba helikopter wysłać bo sie ktoś w alpach połamał na nartach to też kilkanaście tys euro rachunek bedzie ¯\(ツ)/¯
@ggs-hg: ale złotych uzbierali, czasami w niektorych ubezpieczeniach masz że bez limitu