Ja pier...le czy nie można debilom wytłumaczyć że jak jedziesz poza strefę EKUZ ubezpiecz sie tak na minimum 200-300k EUR lub $ nawet do głupiej Turcji czy Tunezji czy tam Egipt a zwłaszcza jak masz jakieś choroby lub jesteś już w starszym wieku....

Już dla debili zrobili te szbykie paszporty na lotniskach na koszt podatnika oczywiście bo ludzie są tak głupi że nie ogarniają że jak gdzieś jadą to paszportu potrzebują - Pokaż całość