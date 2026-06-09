Izraelici robią chlew w Berlinie
Do sprawy odniósł się przewodniczący Niemiecko-Izraelskiego Towarzystwa, Jochen Feilcke. Nazwał całe zdarzenie hańbą dla otwartego i tolerancyjnego Berlina. Jego zdaniem sytuacja wymaga zdecydowanej reakcji ze strony władz miasta.PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (14)
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Za wyproszenie krzykaczy na których skarżyli się inni goście - POTĘPIAMY. Wszystkich gości którzy słuchali niechętnym uchem tych wywrzasków - WYPIERAMY SIĘ.
Bo ci wyproszeni, to byli nadludzie z flagą nadpaństwa położonego Tam Gdzie Chce, Sam Wiesz Jakiego którym nie tylko mordy wolno piłować w berlińskim lokalu, ale nawet do dzieci w ruinach obróconego przez siebie w perzynę miasta strzelać. Jak
@JanPustostan: twardy jesteś, jesli dopiero zaczynają... Żydowskich nazioli należy pędzić z każdego miejsca do którego swoje śmierdzące cztery litery przytaszczą.
niestety tylko dla lewackiego postrzegania swiata
@mx109: to czym się różnią, bo ja niedowidzący jestem.