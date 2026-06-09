"Przedstawiciel organizacji zaapelował także o zdecydowane potępienie lokalu przez opinię publiczną."

Za wyproszenie krzykaczy na których skarżyli się inni goście - POTĘPIAMY. Wszystkich gości którzy słuchali niechętnym uchem tych wywrzasków - WYPIERAMY SIĘ.

Bo ci wyproszeni, to byli nadludzie z flagą nadpaństwa położonego Tam Gdzie Chce, Sam Wiesz Jakiego którym nie tylko mordy wolno piłować w berlińskim lokalu, ale nawet do dzieci w ruinach obróconego przez siebie w perzynę miasta strzelać. Jak Pokaż całość