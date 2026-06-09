Audi jechało ponad 200 km/h na ograniczeniu do 70 km/h
Odnośnie wypadku na skrzyżowaniu z ul Szwoleżerów w Ząbkach.staszaiwa
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Odnośnie wypadku na skrzyżowaniu z ul Szwoleżerów w Ząbkach.staszaiwa
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To że gość z Audi jechał szybko to widać na filmie, ale raczej nie 185 w chwili zderzenia.
Nawet sterowany silnikiem krokowym jak dostanie mocny strzał, to wskazówka przeskakuje.
Po drugie nie ma gwarancji że zasilanie zostało nagle odcięte, równie dobrze licznik może po zderzeniu nadal działać (obniżając wskazanie) jak i resetować się gdzie wiele samochodów robi wtedy "opening ceremony" z ruchem zegarów przez
swoją drogą, takie audi to raczej już wyświetlacze, a nie oldschoolowe wskazówki,
@ZostaneMistrzem: Silniki krokowe wprowadzili, bo są naturalnie "pasujące" do cyfrowego sterowania i mają inne zalety.
Wskaźniki elektromagnetyczne po pierwsze się huśtały na wybojach, po drugie były nieprecyzyjne (w dodatku pewnie zmiennie w czasie) no i trudniej na nich było zrealizować różną "gęstość" jednostek prędkościomierza.
Pic-rel masz pierwsze 50 km/h na 90 stopniach, a dalej już jest
Ale jak już pojawia się kwestia tego, że ktoś mógłby żyć jakby jechał zgodnie z przepisami to już pojawia się mnóstwo kwiku "ALE ON MIAŁ PIERSZEŃSTWO HRUM HRUM"
@nieocenzurowany88: dokładnie, nie wiem skąd hejt na Turka, powinien dostać deportację i medal ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Do tego taka prędkość uniemożliwiła jakąkolwiek reakcję ze strony Audi i spotęgowała skutki zdarzenia. Nawet łamiąc przepisy, przy 70 km/h to Audi nie dość, że by zapewne zdołało zwolnić i ominąć typa to jeszcze nawet gdyby tego nie zrobiło to nic by się nikomu nie stało. To nie było drzewo tylko inny samochód, który przejął
@ekektrykpozdalnym: 200 jest ponad 180, dodatkowo ponad 50m/s to minimum 180, 0000xkm/h, ale równie dobrze może być i 200km/h bo słowo ponad mówi tylko o dolnej granicy :)
@ToJestNiepojete: bo nie czytają wykopu, proste.
@xqwzyts: co najlepsze, doskonale widać że nie było to nawet w okolicy 200, ale click bajt musi być
Zakop. Informacja nieprawdziwa.