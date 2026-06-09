Bardzo możliwe, że nawet nie było widać tego audi w lusterku jak leciał ponad 200 km/h i pewnie sąd uzna to za jakąś okoliczność która wpłynęła na to, że ten wypadek się wydarzył ale też gdyby nie ten manewr rodem z krajów 3 świata to wypadku na pewno by nie było. Ogólnie są wyroki sądów które orzekają o winie (całkwoitej) nawet podczas jakichś wymuszeń tego który w stopniu znacznym przekraczał prędkość, a Pokaż całość