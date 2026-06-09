Wskazał, że sam plik STL nie jest nowym wytworem w rozumieniu przepisów.

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Plik STL jest nośnikiem tego co w nim zapisano. Podobnie jak kamień z ktorego powstała rzeźba, płótno na którym powstal obraz, glina z której powstała figurka, dysk twardy na ktorym zostal zapisany utwor muzyczny, czy papier na którym został zapisany wiersz.W takim rozumieniu jedynie wykonawcy sceniczni są artystami - inni nie bo zapisują swoje prace na mediach ktore nie