Nie korzystam z torrentów, ale kilka razy w życiu ściągnąłem jakiś odcinek serialu, bo na streamingach już nie było.

Co mnie uderza: płacisz za netflix, hbo czy inną usługe, ale dostajesz jakość zdecydowanie mniejsza niż na torrencie.



Mam monitor 2K, to widać i to mocno.

Na torrencie jest prawdziwe 1080p. To co jest nazwane 1080p na hbo to najwyżej 720p, ale bardziej przypomina 480p.

Widać to po strukturze materiałów ubrań, skóry aktorów.