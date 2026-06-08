Polacy masowo wracają do torrentów. Klapki spadły z oczu
Polski rynek streamingowy wkracza w zupełnie nową fazę. Po latach niepohamowanego wzrostu branża wyraźnie zwalnia, a widzowie zmęczeni rozdrobnieniem oferty i rosnącymi kosztami coraz częściej przypominają sobie o darmowych alternatywach.ochucki
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 199
- Odpowiedz
Komentarze (199)
najlepsze
A teraz artyści chcą darmową emeryturkę... więc bardziej można piracić :D
Oraz bardziej utrudnić odwołanie subskrypcji
;) a tak się zarząd cieszył z zablokowania dzielenia kont, tak klaskali uszami, że im skoczyła sprzedaż
... tak, na krótko aż się ludzie obudzili że właściwie tego g@#na nie potrzebują
i to jest słuszna droga - im mniej oglądania tego ścieku tym dla mózgu lepiej.
Co mnie uderza: płacisz za netflix, hbo czy inną usługe, ale dostajesz jakość zdecydowanie mniejsza niż na torrencie.
Mam monitor 2K, to widać i to mocno.
Na torrencie jest prawdziwe 1080p. To co jest nazwane 1080p na hbo to najwyżej 720p, ale bardziej przypomina 480p.
Widać to po strukturze materiałów ubrań, skóry aktorów.
Ale poco męczyć się z wifi skoro można oglądać lokalnie
Już widzę te nagłówki na wp i onecie:
"Złodziej ukradł aż 3 filmy, śledczy namierzyli sprawcę, przyklepali mu zawiasy na 3 lata i 100h prac społecznych - sprzątanie na błysk willi pokrzywdzonych artystów".
@drakan8: I słusznie. Za darmo to można w mordę dostać.
Komentarz usunięty przez moderatora