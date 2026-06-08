Afera podkarpacka wraca i szokuje tylko mocniej. Braciom Rysicz płaciły służby
Sprawa afery podkarpackiej znów wraca na pierwsze strony gazet. Wszystko przez nowe szokujące ustalenia dziennikarzy.sykselek
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Sprawa afery podkarpackiej znów wraca na pierwsze strony gazet. Wszystko przez nowe szokujące ustalenia dziennikarzy.sykselek
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Komentarze (44)
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Tyle, że ochrona ze strony CBŚP nie wyklucza że nagrywali swoich klientów w trakcie korzystania z usług agencji towarzyskich. Nie wyklucza współpracy z ukraińskim wywiadem i przekazywania im tych materiałów. Nie wyklucza, że CBŚP dawało się robić w bambuko i w
pamiętam lata 90 kiedy policja też nie ruszała miejsc gdzie w sposób oczywisty były b*rdele, w jednym znanym mi przypadku b*rdel był o ulice od mieszkania inspektora policji
@Miszczu_wszystkiego: Do dzisiaj nie ruszają.