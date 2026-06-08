Czyli w skrócie: artykuł stwierdza, że bracia Rysicz współpracowali z CBŚP, byli przez nich ochraniani i mogli działać bezkarnie - a nie dlatego że mieli kompromitujące taśmy na polityków czy prokuratorów.



Tyle, że ochrona ze strony CBŚP nie wyklucza że nagrywali swoich klientów w trakcie korzystania z usług agencji towarzyskich. Nie wyklucza współpracy z ukraińskim wywiadem i przekazywania im tych materiałów. Nie wyklucza, że CBŚP dawało się robić w bambuko i w Pokaż całość