Strasznie mnie irytuje też jak w wielu restauracjach jest "opłata serwisowa" za więcej niż 3-4 osoby. Bo co? Realnie mają przecież nawet łatwiej obsłużyć jeden stolik z 6 osobami niż 3 pary. Ktoś zaraz powie - to żeby dania przyszły w tym samym czasie - a gó.wno prawda, nawet tego nie pilnują. Jeszcze koniec końców nawet rachunku nie dzielą, więc w ogóle mają ułatwione zadanie, za które płacisz więcej XD Gastro, jedyna Pokaż całość