Te tytuły to mnie bawią " UE podała od jakiej kwoty" Czy UE to jakaś żywa kobieta? Jakiś człowiek?



Może by tak zacząć tutaj operować nazwiskami, kto wpadł na taki pomysł? Kto nad tym pracował i kto taki przepis zatwierdził?



Bo już mnie nudzi cały czas twierdzenie że UE, KE itp itd coś tam wprowadza?!



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