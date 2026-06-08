Będziemy podawać PESEL przy zakupach. UE podała od jakiej kwoty
Już niedługo zakup luksusowego zegarka, samochodu czy dzieła sztuki będzie wiązał się z obowiązkowym prześwietleniem kupującego. Wystarczy przekroczenie limitu 10 tys. euro. Unijne przepisy oznaczają też, że zwykły przelew bankowy nie wystarczy i konieczne będzie podanie PESELpierwszynawenus
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Komentarze (68)
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Myślisz ż "elyty brukselskie" będą podlegały takim samym wymogom? Dla siebie przygotują odpowiednie obejścia...
@masz_fajne_donice: dosłownie każdy jeden dorosły kupujący samochód? ( ͡º ͜ʖ͡º)
@larkinflight: Lewacka? W USA Ronald Reagan w 1984 w Deficit Reduction Act of 1984 wprowadził wymóg raportowania każdej transakcji gotówkowej powyżej 10 000 USD do IRS. Oczywiście wtedy była inna wartość pieniądza, ale za obu kadencji naczelnego lizodupa Izraela w historii i bywalca wyspy uciech wujka Jeffreya nic nie zostało w tej kwestii zmienione. Byłem też tak miły,
@larkinflight: już dzisiaj robiąc przelew na 500zł są wszystkie dane konkrachentów takie jak adresy i pesele....
Może by tak zacząć tutaj operować nazwiskami, kto wpadł na taki pomysł? Kto nad tym pracował i kto taki przepis zatwierdził?
Bo już mnie nudzi cały czas twierdzenie że UE, KE itp itd coś tam wprowadza?!
To
Tworzenie przepisów powinno być w 100% jawne jak repozytorium kodu, każda zmiana z autorem. No ale musimy się zadowolić listą posłów, którzy mogą nawet nie wiedzieć za czym głosowali.
Czas