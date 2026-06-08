Duża korporacja atakuje polskiego programistę!
Duża firma atakuje polskiego programistę pasjonata? I co ciekawe, czy sama jest bez winy? Bezczelność? Gdzie ten świat IT idzie? A może producent drukarki 3D ma rację? Jak sądzicie? Najciekawszy początek i koniec.ken-wawa
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Komentarze (27)
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Zakop
Z jednej strony fajnie że nagłaśnia sprawę, z drugiej strony jak się tego słucha to uszy więdną...
Po stokroć przez to wolę oglądać anglojęzycznych naprawiaczy rzeczy wszelakich, gdzie morda jest dodatkiem (o ile w ogóle jest), a nie elementem pierwszoplanowym.
Pewnie zaraz odpiszesz że ty to byś się postawił. Yhy
Autor robi wszystko za darmo i charytatywnie (choć buduje dom i narzeka na koszty), ale przypadkiem sprzedaje mimochodem kursy naprawy Maków. Kursy które akurat teraz przypadkiem mają premierę.
Komedia.