Rakowiecki się strasznie zeszmacił. Zajmuje się tematami na których się nie zna na filmach i widać tam niekompetencję, wszystko co zaczął robić od jakichś 2 lat jest tak na siłę nastawione na zarobek, że odniechciało mi się go oglądać. Widać to zresztą tutaj, przecież ten film zrobił tylko dlatego, że poczuł chodliwy temat i chce się pod niego podpiąć.