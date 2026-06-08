Putin przegrywa w Armenii! Kreml wściekły, bo ludzie wybrali Zachód
Rosja jest wkurzona, że Armenia ostatecznie postawiła na Pashinyjna i zbliżenie z UE. Kreml twierdzi, że Zachód wywiódł bezprecedensową presję" na partie opozycyjne i zmanipulował wybory. Tymczasem wyniki pokazują, że Armenijczycy chcą więcej wolności i mniej rosyjskiego wpływu.CzteryDwa
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Komentarze (13)
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Pewnie zachód czołgami wymusił wyniki...
weźcie wyjebcie tego spambota wpizdu z wykopu. Polakiem to to nie jest z pewnością. Człowiekiem pewnie też nie, już AI by to lepiej przetłumaczyło.
Ale alternatywa, ruski kołchoz vs eurokołchoz. :)