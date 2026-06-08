Wielka Brytania chce skanować wiadomości w telefonach. Więzienie za odmowę
Rząd UK chce skanowania zdjęć i wiadomości jeszcze przed ich wysłaniem. Firmy odmawiające wprowadzenia takiego rozwiązania, mogą odpowiadać karnie, włącznie z więzieniem. To propozycja przepisów mająca oczywiście chronić dzieci.jestemjakijestem1212
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Komentarze (93)
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ostatnia chwila na pobudkę - nie wiem - jakaś insurekcja czy co
najgorsze że to poligon przed wprowadzaniem do UE
nie żeby brytole były dobre - to to nie. ale jako naród są UPODLENI.
@mitchumi: Poczekaj. Z czasem UE i w sumie Polska też to wprowadzi.