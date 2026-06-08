Odłączyli się od UE żeby zostać europejską Koreą Północną ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ). A więc to jest ta cała inwigilacja o której pisał Orwell, może niech jeszcze zamontują ludziom kamery w domach XD.Wszystko wszystkim ale niech nie przesadzają aż tak, każdemu należy się wolność oraz prywatność, a to jest definitywne odebranie tych wartości. Jak na moje ogromna przesada, nikt na ten pomysł nie powinien się zgodzić, nie powinien Pokaż całość