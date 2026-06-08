. Signal, DuckDuckGo i NordVPN ostrzegają, że mogą wycofać swoje usługi z kraju, jeśli rząd zdecyduje się przyjąć kontrowersyjną ustawę C-22. Przepisy przewidują obowiązek przechowywania metadanych użytkowników nawet przez rok oraz udostępniania ich organom ścigania.