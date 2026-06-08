Signal, DuckDuckGo i NordVPN grożą opuszczeniem Kanady. Rząd chce zbierać dane..
. Signal, DuckDuckGo i NordVPN ostrzegają, że mogą wycofać swoje usługi z kraju, jeśli rząd zdecyduje się przyjąć kontrowersyjną ustawę C-22. Przepisy przewidują obowiązek przechowywania metadanych użytkowników nawet przez rok oraz udostępniania ich organom ścigania.jestemjakijestem1212
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 11
- Odpowiedz
Komentarze (11)
najlepsze
Ciekawe czy równie chętnie blokują konta skorumpowanych polityków.
Żeby tego było mało, uczynili nielegalnym podanie
Więc oh no ... anyway?