wraz z wyrównaniem a następnie przejściem do mniejszości zwolenników niedziel handlowych

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A potem idziesz w sobotę do takiej Biedronki, a tam ludzie k-----ą na siebie na parkingach, przepychają się wózkami w sklepach i stoją w godzinnych kolejkach do kasy. Co za zniewolony naród.Jestem w stanie założyć się o 10.000zł, że jak by zrobili ustawowy powrót do PRL z jednym państwowym sklepem i octem na półkach, to po 5 latach Polaczki by