Zamiast likwidacji zakazu handlu w niedzielę będą dalsze ograniczenia pracy skle
Tylko cztery niedziele handlowe w roku zamiast obecnych ośmiu i zakaz handlu w soboty dłużej niż do 21.00 to głównestarnak
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Tylko cztery niedziele handlowe w roku zamiast obecnych ośmiu i zakaz handlu w soboty dłużej niż do 21.00 to głównestarnak
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Komentarze (48)
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Dlatego każda władza robi co chce, bo i tak ciągle wybieracie to samo - na zmiane PiS z PO.
Kto złożył tą petycję?
Jest możliwa tylko trzeba o tym pamiętać podczas wyborów.
A potem idziesz w sobotę do takiej Biedronki, a tam ludzie k-----ą na siebie na parkingach, przepychają się wózkami w sklepach i stoją w godzinnych kolejkach do kasy. Co za zniewolony naród.
Jestem w stanie założyć się o 10.000zł, że jak by zrobili ustawowy powrót do PRL z jednym państwowym sklepem i octem na półkach, to po 5 latach Polaczki by
Może to jakoś tak, ale koreluje mi się z czytaniem książek - ludzie nie czytają, nie myślą, działają na najprostszych impulsach (gniew, uwielbienie, niechęć) i tyle...