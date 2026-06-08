No tego jeszcze nie grali, handlarza Janusza będą kreować na ofiarę krwiożerczej madki z dziećmi XD



Nauczcie się, że im bardziej jaskrawa, jednoznaczna i kontrowersyjna historia, opowiadana z jednej strony bez wersji drugiej oraz dokumentów, tym większa szansa na kłamliwą manipulację.



Nic się tu nie zgadza, ani terminy, ani fakty, ani chronologia zdarzeń. Strasznie jestem ciekaw, co naprawdę działo się w sądzie i czego pan "zapomniał" tu opowiedzieć