Sprzedał Land Rovera rok temu, sąd nakazał zwrot pieniędzy + laweta i odsetki
Rok po sprzedaży używanego Land Rovera kupująca podała sprzedawcę do sądu za rzekomą wadę skrzyni biegów. Sąd uznał rację samotnej matki z trójką dzieci i nakazał zwrot pieniędzy, kosztów sądowych oraz lawety w sumie ponad 11 tys. zł.Jorsten
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Komentarze (36)
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@hellfirehe: Co takiego? W takiej sprawie dostaje się najpierw wyrok nakazowy, który nie jest prawomocny, wtedy żadnego biegłego nie ma, bo to nie postępowanie dowodowe i nie ma żadnej rozprawy, a dopiero po jego zakwestionowaniu w ciągu 14-dni przez stronę pozwaną dochodzi do procesu, który już jest postępowaniem dowodowym i tu dopiero pojawia się biegły. Sąd musi
@niki_niki: nakaz zaplaty jest
Ale wykopię, ku przestrodze dla Januszy handlarzy-przedsiębiorców.
Komentarz usunięty przez autora
Nauczcie się, że im bardziej jaskrawa, jednoznaczna i kontrowersyjna historia, opowiadana z jednej strony bez wersji drugiej oraz dokumentów, tym większa szansa na kłamliwą manipulację.
Nic się tu nie zgadza, ani terminy, ani fakty, ani chronologia zdarzeń. Strasznie jestem ciekaw, co naprawdę działo się w sądzie i czego pan "zapomniał" tu opowiedzieć
nie wiem co o tym sądzić