Janusze noclegów kasowali negatywne opinie. UOKiK wchodzi w znany portal
Masz dość Januszy biznesu, którzy oszukują na zdjęciach i standardzie pokoi? Prezes UOKiK postawił ciężkie zarzuty portalowi Nocowanie.pl. Okazało się, że serwis dawał właścicielom obiektów magiczny guzik gdy pensjonat zbierał złe opinie za brud czy brak warunków, gospodarz mógł jednym kliknięciFXMAG
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Komentarze (24)
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EDIT: Źrodło: https://uokik.gov.pl/prezes-uokik-porzadkuje-zasady-licytacji-w-domach-aukcyjnych
Chyba że nigdy nie był ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Od tego roku likwidują tak zwany abonament dla reklamujących się u nich obiektów noclegowych, a wprowadzają
prowizję od każdego wynajęcia za ich pośrednictwem
w wysokości 14% +VAT, czyli według moich informacji więcej niż booking i airbnb
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