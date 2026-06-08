Żyjemy w iluzji recyklingu. Nawet 65% globalnych odpadów jest spalanych
Żyjemy w iluzji recyklingu. Według międzynarodowych badaczy, większość globalnych odpadów i tak jest spalana.android_com_pl
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Żyjemy w iluzji recyklingu. Według międzynarodowych badaczy, większość globalnych odpadów i tak jest spalana.android_com_pl
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Jedynymi ekologicznymi opakowaniami są szkło, metal oraz opakowania na bazie roślin. Reszta to ogłupianie ludzi.
Dodawanie skrobi do folii plastikowych (reklamowanhch jako biodegradowalne) doprowadziło do niemożliwości ich recyclingu oraz powstania zjawiska mikroplastiku.
Najbardziej jednak absurdalnym opakowaniem jest nienadający się do recyclingu tetrapak (wszystkie te ich instalacje to ściema, bo powstaje produkt, który nie znajduje zastosowania na rynku (regranulat PE z domieszką papieru i
Ekooszołomy nakręcają system, który jest antyekologiczny de facto.
Weźmy te butelki w Polsce. Odtrąbiono wielki sukces, bo 60% butelek jest zwracanych, podczas gdy przed wprowadzeniem tego gównosystemu procent recyclingu butelek PET w Polsce wynosił ok. 68% bez żadnego przymusu i zatrudniania do dodatkowej roboty obywateli.
Odzyskuje się co się da, resztę zamienia na energię.
Plus jak wiadomo z jakimi materiałami jest problem, to mogliby ustalić standard w co pakować, by więcej dało się przetworzyć. Ale "nie mogą" nawet narzucić jednego kształtu butelek szklanych, by każdy producent mógł ich użyć i transport zwrotnych był najkrótszy.
@kwanty: Spalanie na wysypiskach w bieda krajach to nie jest żadne odzyskiwanie energii.
Każdy problem to nic innego jak okazja do zarobienia na jego rozwiazaniu.
A plastiku bedzie w c--j dopoki sie wydobywa rope, bo powstaje z produktow ubocznych wydobycia, które musza byc usuwane, zeby kontynuowac wydobycie wiec sie ich pozbywaja nawet i za darmo byle
Płock => wchodzi ropa => wychodzi paliwo i plastik
Gdańsk => wchodzi ropa => wychodzi paliwo