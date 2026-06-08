No spoko, wiec poza pilnym zbudowaniem kilku elektrowni jądrowych budujmy tez nowoczesne spalarnie śmieci jak Szwecja, ktora zarabia importujac śmieci, które potem spala bezpiecznie i generuje z nich jeszcze ciepło.



Każdy problem to nic innego jak okazja do zarobienia na jego rozwiazaniu.



A plastiku bedzie w c--j dopoki sie wydobywa rope, bo powstaje z produktow ubocznych wydobycia, które musza byc usuwane, zeby kontynuowac wydobycie wiec sie ich pozbywaja nawet i za darmo byle Pokaż całość