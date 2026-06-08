Hity

tygodnia

Maja Chwalińska w finale Rolanda Garrosa!!
Maja Chwalińska w finale Rolanda Garrosa!!
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Polacy nie chcą dopłacać do artystów. Miażdżące wyniki sondażu
Polacy nie chcą dopłacać do artystów. Miażdżące wyniki sondażu
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Deweloper nie dostal zgody na wycinkę starych dębów, więc powyrywał je.
Deweloper nie dostal zgody na wycinkę starych dębów, więc powyrywał je.
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Spawacz, kierowca, fryzjer płacą pełny ZUS. Artysta dostanie dopłatę od państwa.
Spawacz, kierowca, fryzjer płacą pełny ZUS. Artysta dostanie dopłatę od państwa.
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Państwo z dykty: Przez błąd urzędnika każą nam dopłacić 700 MILIONÓW do przetargu
Państwo z dykty: Przez błąd urzędnika każą nam dopłacić 700 MILIONÓW do przetargu
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