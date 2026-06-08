Audyt w Polskim Związku Łowieckim wykrył szereg nieprawidłowości
Członkowie władz PZŁ bezpłatnie polowali dla trofeów, a informacje o tym zniknęły tajemniczo z systemu. Ptaki hodowane w ośrodkach hodowli zwierzyny padały, a wypłacanie odszkodowań rolnikom budziło podejrzenia. Czy sprawą zajmie się prokuratura?xpert17
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Komentarze (14)
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Tymczasem: "Zbigniew Kapiński i Waldemar Żurek poznali się na gruncie łowieckim, ponieważ obaj pełnili funkcję sędziów w Głównym Sądzie Łowieckim. Kapiński ujawnił tę znajomość w wywiadach, odpierając zarzuty o zażyłość z politykami, i podkreślił, że ich jedyny kontakt miał miejsce kilka lat temu podczas powołania".
https://trojka.polskieradio.pl/artykul/3691868,zbigniew-kapinski-na-ty-z-politykami-spotkalem-sie-z-zurkiem
Prokuratura to albo myśliwi albo ich koledzy od kielicha. Tak samo jak politycy wszystkich partii no może poza Razemkami ¯\(ツ)/¯
Jak pani uważa, że to same przywileje bez żadnych kosztów i zobowiązań to zapraszam serdecznie. Na próbę niech przejmie na siebie kilka z obowiązków np. zapobieganie szkód i wypłatę za szkody na terenach gdzie polować nie wolno (pola bliżej niż 150 metrów od domostw).
@Fallar: jeszcze by się okazało, że bez problemu da się wszystko ogarnąć i to sprawniej xD