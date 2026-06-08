PZŁ wykonuje zadania w systemie ustawowo uprzywilejowanym. Działa w obszarze dotyczącym dzikich zwierząt, bezpieczeństwa ludzi, własności prywatnej, szkód w uprawach i gospodarki prowadzonej na ogromnej części terytorium kraju.

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Jak pani uważa, że to same przywileje bez żadnych kosztów i zobowiązań to zapraszam serdecznie. Na próbę niech przejmie na siebie kilka z obowiązków np. zapobieganie szkód i wypłatę za szkody na terenach gdzie polować nie wolno (pola bliżej niż 150 metrów od domostw).