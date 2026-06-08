maszyny generują już 57,5% żądań HTTP do stron, ludzie tylko 42,5%

Znaczy tam gdzie kiedyś było 100 ludzi jest teraz 42 a 57 to boty?Czy też tam gdzie było 100 ludzi nadal jest 100 ludzi, ale jeszcze dodatkowo 130 botów?Ruch pozostał taki sam, tylko ludzie przestali chodzić po sieci, czy ruch wzrósł?