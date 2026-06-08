Boty wygrały Internet. Już 57% ruchu to nie ludzie
Dane Cloudflare Radar potwierdzają: maszyny generują już 57,5% żądań HTTP do stron, ludzie tylko 42,5%. Ruch AI-agentów urósł w 2025 roku o 7851% rok do roku. Reklama cyfrowa i e-commerce zbudowane pod człowieka stają się bezużyteczne.real_scoria
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Komentarze (61)
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@towarzysz-eko: zarabiania pieniędzy przez kogo? Google, gdzie ludzie i tak mają stałe budżety ustalone miesięcznie?
@sylwke3100: potwierdzenie ;]
Generalnie nie da się wrócić do internetu z czasów forów tematycznych, bo ludzie się mocno zmienili i wszędzie będzie zalew reklam, dyskredytowania innych, botów,
@tybor87: ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
Wystarczy spojrzeć na wykop, jaki był, a jaki jest;)
Znaczy tam gdzie kiedyś było 100 ludzi jest teraz 42 a 57 to boty?
Czy też tam gdzie było 100 ludzi nadal jest 100 ludzi, ale jeszcze dodatkowo 130 botów?
Ruch pozostał taki sam, tylko ludzie przestali chodzić po sieci, czy ruch wzrósł?