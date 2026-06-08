Byłem dwa lata temu na tej wyspie. To opuszczona baza wojskowa, nie jest to dziewicza wyspa. Pełna pozostałości po budynkach i infrastrukturze wojskowej z masą tuneli, bukrów (teoretycznie przeciwatomowych) i innych intrygujących miejsc. Przypadkiem spotkałem emerytowanego komandora który na tej wyspie służył i trochę mi opowiedział o jej historii. Albaniia nie do końca miała pomysł/kasę na jej zagospodarowanie po zamknięciu bazy. Bardzo ciekawe miejsce dla fanów opuszczonych lokacji. Ma ogromny potencjał turystyczny Pokaż całość