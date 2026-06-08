Albania walczy z rodziną Trumpa. "Nie chcemy wyspy Epsteina"
W Albanii narastają protesty przeciwko gigantycznej inwestycji turystycznej realizowanej przez Ivankę Trump i Jareda Kushnera. Na dziewiczej wyspie Sazan i w rejonie chronionych mokradeł ma powstać ogromny kompleks hotelowy liczący nawet 10 tysięcy pokoi. Przeciwnicy projektu twierdzą, że zagraża onCzteryDwa
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Komentarze (16)
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CzteryDwa to numer multikonta?
Wykopki jak rozumiem popierają inwestycję NA PRYWATNEJ wyspie :D
OP go po prostu skopiował.
Modelka i była Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych
xD
Otwieraj drzwi i VIP nam dawaj lożę
Przyślij tutaj kilka świń, niech się tarzają po podłodze