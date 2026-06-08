Były prognozy i było wiadomo, że demografia leci na łeb, że społeczeństwo się starzeje i będą problemy z geriatrią i opieką nad starymi Polakami. Co zrobiono żeby się do tego przygotować? Absolutnie g---o przez naście lat rządów na zmianę poszczególnych ugrupowań politycznych. Czyli typowa polska krótkowzroczna polityka, nastawiona na natychmiastowy zysk pod sondaże i słupki wyborcze. Teraz jeszcze wiecie, temat jest trochę kąśliwy, bo wiecie ''stare baby hehe'', zobaczycie jaka będzie panika Pokaż całość