"Geriatria leży odłogiem". Przerażający bilans opieki nad pacjentami
W starzejącym się polskim społeczeństwie na 100 tys. mieszkańców przypada 1,5 geriatry. Dla porównania w Wielkiej Brytanii jest to 3,3 lekarza, a w Szwecji 4. Geriatria nie cieszy się szczególną popularnościąAnakee
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Komentarze (36)
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Bo seniorzy to raczej na NFZ, ciężko na takim pacjencie zarobić prywatnie( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Programista500plus: Oj zdziwiłbyś się jakie pieniądze mają niektóre dziadki zakiszone w materacach.
@lesio_knz: No to załóż z innymi wykopkami dom starcow , zamiast ciagle narzekac i odpowiedz na potrzeby społeczeństwa, które cie za to adekwatnie wynagrodzi.
Tak dziala wolny rynek
Macie bol d--y o to, ze gowno zarabiacie w kółko i
A co może zrobić zwykły wykopek z faktem, że jedną z najpopularniejszych specjalizacji