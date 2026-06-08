Skandal w zamówieniach publicznych. 15k zablokowało kontrakt za 3,7 miliarda!
Państwo z kartonu i dykty uderza ponownie. Polska spółka MIRBUD została właśnie bezczelnie wykluczona z gigantycznego przetargu. Mecenas Piotr Trębicki wprost pisze o powrocie "ery zielonej pieczątki" i totalnym paraliżu zdrowego rozsądku.isiZulu
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Komentarze (49)
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Jak się "Państwu" nie podoba to proszę iść do NSA, i nawet jak po trudach i wydaniu kupy $$$$ uda się po 5 LATACH wygrać, to będziecie Państwo mogli sobie założyć kolejną sprawę o odszkodowanie, które też będzie trwać 5 lat, aaa i proszę pamiętać że na każdy $$ muszą Państwo mieć papierek...
A teraz proszę już iść, bo w zasadzie to mam przerwę, i proszę mi głowy
I teraz skłądałem dokumnety do gminy, do starostwa do wojewody a pozniej
Mistrzowie chłopskiego rozumu z autorem artykułu na czele.
Choć oczywiście jest tu pole na znacznie szerszą dyskusję, nasz kraj tonie w papierologii. Zwłaszcza w branży budowlanej, gdzie zbudowanie czegokolwiek większego wiąże się z wygenerowaniem wielu regałów pełnych segregatorów z papierami, z których 90% i tak nikt nie czyta. A jedynie
Państwo z dykty: Przez błąd urzędnika każą nam dopłacić 700 MILIONÓW do przetargu