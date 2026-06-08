Wprowadzić odpowiedzialność urzędnika za podejmowane decyzje. Ale nie, zaraz kwik będzie: "jak odpowiedzialność? To nikt nie będzie tam chciał pracować!!!". Może i lepiej, niech AI ich zastąpi, błędy popełniać będzie, ale nie sądzę, że więcej i przynajmniej nie wynikające z chęci zarobienia na boku. W tym kraju nigdy nie będzie lepiej jeśli urzędas będzie panem i władcą, zdolnym bez absolutnie żadnych konsekwencji rozwalić całe życie obywatela, bo wstał lewą nogą albo jest Pokaż całość