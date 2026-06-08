Chorzy zapłacą podatek od anonimowych darowizn. Skarbówka ściga zbiórki
Kolejny absurd polskiego aparatu urzędniczego. Jak informuje Rzeczpospolita, Urząd Skarbowy stoi na stanowisku, że anonimowe wpłaty na internetowe zbiórki (np. na leczenie dzieci) nie spełniają wymogów darowizny, ponieważ urzędnicy nie mogą zweryfikować tożsamości darczyńcy. Efekt? Osoby potrzebujFXMAG
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Komentarze (44)
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Ciekawe, kto tam jeszcze za artystami w kolejce czeka? ( ͡º ͜ʖ͡º)
Tiaaaaa, fajna wiara w to, że jest jakas róznica między PIS a KO.
Każdy tylko sie ciszy, ze poprzednicy podnieśli podatki a sam ich nie obniża.
Bo wiedzą, ze jak dojdą do władzy, to podatki się przydadzą.
Brzmi jak kwintesencja naszego państwa...
1) Darowizna jawna
2) Darowizna przez fundację (jawna lub anonimowa)
3) Darowizna anonimowa – trzeba zapłacić
@HabaHabaZutZut: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
To jest bardzo proste - ktoś wykonuje usługę lub jakąś pracę, nie wystawia żadnego kwitu i kasuje w gotówce. Nie ma pitu, nie ma vatu, obie strony zadowolone.
Starczy.
Siemano :)
Czemu nie cofnęli tego pisowskiego prawa skoro są lepsi?