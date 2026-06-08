Czyli wpłacając na zbiórkę i robiąc to z konta bankowego lub przez blik, można mnie powiązać po koncie bankowym, ale jeżeli nie podam w arkuszu imienia i nazwiska, to jest to anonimowe, bo podobno nie można mnie zweryfikować. Ale jeżeli wpiszę tak Kubuś Puchatek, to to już będzie darowizna i można mnie wtedy zweryfikować...

Brzmi jak kwintesencja naszego państwa...