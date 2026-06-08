W Polsce kilka krewetek na pizzy podnosi VAT z 8% do 23%
Szafa wnękowa może mieć 8% VAT, a identyczna konstrukcja z plecami z płyty już 23%. W Polsce o wysokości podatku często nie decyduje produkt, tylko urzędnicza interpretacja szczegółu, którego klient nawet nie zauważyWinoDominoISpiew
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Komentarze (70)
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Ciekawe czemu Pis tak komplikował przepisy.
@koziolek666: i gdzie to 3x15? Bo chyba w latach 2007-2014 Tusk rządził i miał na to 8 lat, zamiast tego zrobił 23% VAT z 22%.
Samochód podstawowy (silnik, siedzenia, kółka) - VAT 8%. Samochód premium, który posiada choć jedno (radio, klima, navi, skóra, turbina, większy silnik, automat) - VAT 23%. Kawa czarna parzona - 8%. Kawa premium (z mlekiem, 100% arabika, z cukrem) - 23%. Chleb zwykły niekrojony - 8%. Chleb premium (krojony, pełnoziarnisty, z mąką, z makiem itp.) - 23%. Woda butelkowana - 8%. Woda premium (gazowana, źródlana, mineralna) - 23%.
jak masz na obu przypadkach taka sama cene, to albo masz montaz gratis albo dymaja cie na cenie bez montazu. firm nie bardzo obchodzi vat nic z niego nie maja, wplywa i wyplywa.