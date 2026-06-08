psów.
Psia mama z dwoma groźnymi psami bez kagańców. W piekarni z zakazem wprowadzania
psów. Psy skaczą po półkach z żywnością.trach
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psów. Psy skaczą po półkach z żywnością.trach
psów.
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Komentarze (54)
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@MajkiFajki:
Być może dlatego że mamy gówniane prawo które nie nakłada obowiązku by psy w miejscach publicznych miały kaganiec? (a nawet wprost nie zmusza by były na smyczy).
@funeralmoon: To pewnie były te znane przysłowia: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
- gdzie kucharek sześć, tam d*pa nie ma co jeść,
- kto pod kim dołki kopie, sam w d*pie będzie,
- prawdziwych przyjaciół poznaje się w d*pie.
Choć w sumie wyjasnienie samo mi się nazuwa - w weekend byłem na grillu w towarzystwie 35+. Na całe towarzystwo było trzech znajomych z dziećmi i 3 znajomych z psami. Bo nie chcą ich samych zostawiać, bo jak zostawią to będą
@arturnowak2018: Ci ludzie nie rozumieją nawet, że istnieje coś takiego jak przypisy sanitarne co reguluje wchodzenie ze zwierzętami do miejsc w których masz chociażby jedzenie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@arapv: Główny problem z nimi jest taki, że oni się przez lata całe uczyli tego iż to całe społeczeństwo ustępuje im oraz ma się dostosować do nich a nie oni mają się dostosować do społeczeństwa i ustąpić, teraz takie są tego efekty. Ja
Jakaś parodia się robi.