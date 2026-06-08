Dzisiaj babeczka w Castoramie prowadziła psa na smyczy. Niby market budowlany więc szkody nie zrobi ale co sie kurde porobiło że nagle trzeba wszędzie z psem łazić? Żeby nawet farbę kupić?



Choć w sumie wyjasnienie samo mi się nazuwa - w weekend byłem na grillu w towarzystwie 35+. Na całe towarzystwo było trzech znajomych z dziećmi i 3 znajomych z psami. Bo nie chcą ich samych zostawiać, bo jak zostawią to będą Pokaż całość