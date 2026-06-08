Ataki na chrześcijan w Europie. Francja i Niemcy na czele
W całej Europie w 2024 roku odnotowano 2211 przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan. Eksperci twierdzą, że wiele zdarzeń jest niezgłaszanychkenai
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W całej Europie w 2024 roku odnotowano 2211 przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan. Eksperci twierdzą, że wiele zdarzeń jest niezgłaszanychkenai
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Komentarze (20)
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Szkalowanie świętego codziennie o 21.37
@ipkis123: niech złoży zażalenie
To niech zaczną.
Ponad dwadzieścia lat
I bardzo dobrze, bo zgłaszający to są ewidentni rasisci odrzucający ubogacenie kulturowe. Mam nadzieję, że tych 2211 „ofiar” zostało już przykładnie ukaranych! Prawdziwy chrześcijanin powinien nadstawiać drugi policzek. No, chyba, że już nadstawił, to jeszcze może się wypiąć.