Komuś nie podoba się że chrześcijaństwo zaczyna się odradzać w europie, to widać po ostatnich obchodach różnych świąt w których uczestniczy coraz więcej ludzi, nawet zwiększa się ilość chrztów itp itd. Ludzie po prostu dostrzegają zagrożenie ze strony muzułmanów których jest coraz więcej w Europie, problem też jest związany z lewacką ideologią która skutecznie ogłupia młodych ludzi, narody europejskie stają się słabe, wątłe i są łatwym celem dla muzułmanów.



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