Norweski zasiłek dla bezrobotnych: Ponad połowa całej puli trafia do Polaków
Choć liderami w pobieraniu norweskich świadczeń ogółem są Szwedzi (głównie ze względu na emerytury), to Polacy dominują w statystykach dotyczących zasiłków dla bezrobotnych, świadczeń rodzinnych i chorobowych. Z danych Norweskiego Urzędu Pracy wynika, że nasi rodacy wyciągają z tamtejszego budżetu wFXMAG
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Komentarze (80)
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@odomdaphne5113: Dodajmy, że zasiłek można przekierować za granicę na okres 3 miesięcy.
Przeniesienie do Polski: Jeżeli wypracowałeś zasiłek w Norwegii,
@Bijelodugme: Tylko w kontekście pieniędzy dla bezrobotnych podana jest kwota łączna i na Polaków. Ale @odomdaphne5113 napisał, że tak naprawdę te kwoty dla bezrobotnych dotyczą tylko tych
Artykuł nie jest napisany w sposób poprawny, zawiera błędy.
To łatwe, ale wpisałeś prompta w niewłaściwe okienko
jak Polaków jest tam 100000 a Somalijczyków 100, z czego 102 Polaków jest na zasiłku a 100 Somalijczyków, to o czym mówimy?
@wykoppltakastronazobrazkami: Bierzesz tam zasiłek wypłacany za granicę i jedziesz gdzie indziej pracować na czarno. Po ustaniu zasiłku zatrudniasz się legalnie, dobijasz do tych wymaganych (3?) lat pracy i ponownie idziesz na zasiłek.
Jak się uchleja to narzekają na rząd, migrantów, Unię i inne, ale na trzeźwo to będą bronić do upadłego.
Widać to też na reddicie. Był wpis o wolnych mediach i Norwegia była 1 na całym świecie, kilka osób napisało że ciężko mówić o wolności skoro media są stronnicze i mają jedną narrację. Reszta ich zjechała.