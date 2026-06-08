Mam znajomych, którzy po przepracowaniu trzech czy iluś lat we Francji przechodzili na zasiłek, który przysługiwał im przez półtora roku albo dwa lata. Wracali do Polski i w tym czasie pracowali na czarno, a do Francji wracali raz na dwa czy trzy miesiące wyłącznie żeby pojawić się w urzędzie racy xD. O ironio, część z nich narzeka na pracujących emigrantów w Polsce.