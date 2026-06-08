Był Kleksem i Frankiem Kimono. Fronczewski kończy 80 lat.
8 czerwca legenda kina obchodzi 80. urodziny.RetorykaPisowska
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8 czerwca legenda kina obchodzi 80. urodziny.RetorykaPisowska
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Komentarze (39)
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No i po dobrej wódzie jest lepszy w dżudzie.
Sto lat panie Piotrze. Nieczęsto ktoś może być wybitnym aktorem a przy tym potrafić samemu z siebie się pośmiać.
@slapdash: no, to to fakt...
@MrExploder: Najmłodsze okolenie nie ma pojęcia kto to.