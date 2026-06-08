Barman na dancyngu, pierwszy raper, nie bylo jeszcze stringów, miał wszystko spod lady, trzymał bufet i mial układy.

No i po dobrej wódzie jest lepszy w dżudzie.

Sto lat panie Piotrze. Nieczęsto ktoś może być wybitnym aktorem a przy tym potrafić samemu z siebie się pośmiać.