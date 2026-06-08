Myhhy. Po prostu dajecie sobie w tych januszexach włazić na głowę aż przychodzą Ukraińcy i nawet oni się bardziej stawiają XD



Normalny człowiek jak szef zadzwoni w niedzielę, to się cieszy bo więcej niż 5 minut robił nie będzie, a wie że odbierze sobie za to całą dniówkę. Wy będziecie siedzieć cicho, podziękujecie za telefon i pójdziecie na wykopek płakać o "nasze prawa", mimo że nawet jak już je macie, to macie Pokaż całość