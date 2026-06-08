Nawet 100 tys. zł kary za telefon po pracy. A w Polsce co?
W Luksemburgu 1 lipca wchodzą nowe przepisy, chroniące pracowników przed wykonywaniem obowiązków służbowych po pracy. A w polskim januszeksie masz być niewolniku na każde skinienie Pana i spróbuj nie odebrać - mam 5 ukraińców na twoje miejsceBuckshot_00
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Komentarze (51)
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Normalny człowiek jak szef zadzwoni w niedzielę, to się cieszy bo więcej niż 5 minut robił nie będzie, a wie że odbierze sobie za to całą dniówkę. Wy będziecie siedzieć cicho, podziękujecie za telefon i pójdziecie na wykopek płakać o "nasze prawa", mimo że nawet jak już je macie, to macie
"Roszczeniowość" bo ktoś oczekuje ze będzie tak jak podpisali na umowie. No ludzie litości.
Musiała co do minuty określać co się robi typu, 20 minut wykładanie towaru, 45 minut ustalanie grafiku itp. jedna głupota.
Kolejna głupota to miała rozpisane też co ile czasu zajmuje i np. nowe pomysly z góry przychodzily i trzeba się było z nimi zapoznać ale ale. Nie było przewidzianego czasu w tych różnych pracach jakie wykonywała więc teoretycznie w czasie pracy nie mogła. Ale wynieść z