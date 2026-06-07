Czeskie śledztwo obnaża sieć oszustów z Polski
Śledztwo czeskich dziennikarzy badających międzynarodową sieć naciągaczy prowadzi do polskiej firmy. Mimo interwencji urzędów i prób zastraszania ze strony spółki, oszustwo nadal działa na skalę międzynarodową.AmberLord
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Komentarze (31)
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Tutaj masz nieźle opisany problem Pragi. Dodatkowo możesz wygooglować "Praguefication", powinno pokazać całkiem dobre podsumowanie od AI.
Dziennikarstwo śledcze to nie
jest w nagraniu nazwa, nip powyżej
narodowość przypadkowa XDDDDD