Oglądając ten materiał przychodzi mi do głowy taka myśl: dlaczego nie ma podobnych polskich materiałów? Dlaczego nie mamy polskich dziennikarzy tworzących materiały idealną angielszczyzną o odbiorze międzynarodowym? Może się mylę, kojarzycie coś takiego? Jedyne co kojarzę podobnego, to TVP World, ale tam nie ma takich śledczych reportaży raczej tylko taka bieżączka.