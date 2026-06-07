Toyota inwestuje 7 miliardów w polskie miasta. "Budują Japonię dla Europy"
Koniec z łatką taniej montowni Europy. Miliardowe inwestycje Toyoty na Dolnym Śląsku właśnie spinają w całość zaawansowany hub IT we Wrocławiu, potężną produkcję napędów hybrydowych i nowoczesny recykling samochodów.MaranX
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Komentarze (16)
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{wyjasnie dla mlodszych Bolek rzucil 30lat temu tekstem ze Polska bedzie druga Japonią}
Artykuł sponsorowany? Bo jak to inaczej odczytać, tytułowe 7 miliardów to dotychczasowe inwestycje, i są one właśnie montowniami.
Tak się teraz nazywa areczkow na minimalnej?
( ͡° ͜ʖ ͡°)
nie, jego ocena poloneza jest dość obiektywna, co ma do tego jakie były brytyjskie auta? z których Clarkson też ciagle drwi