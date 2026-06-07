Jakby oni mieli na myśli Polskę to by inwestowali na wschód od Wisły, a tak to tylko montownia dla rynku zachodniego, jak zwykle Dolny Śląsk w okolicy A4 byle jak najbliżej Niemca. Pracować tam będą tak samo najpewniej obcokrajowcy bo praktycznie nie ma ludzi do pracy bo nasycenie podobnych montowni i bliskość Niemiec/Czech zrobiły swoje. Dlaczego nie zainwestują na Lubelszczyźnie?