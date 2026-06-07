TL;DR: Polska firma wypada z przetargu Rail Baltica przez niezgłoszenie kary 15 tys. zł, choć NSA podważył podstawy tej kary. Mimo to procedowany jest wybór oferty droższej o ok. 700 milionów zł. Kto finalnie za to zapłaci i dlaczego my - podatnicy?

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Normalnie nie wrzucam długich tekstów, ale robiłem sobie w ten weekend research pod sektor budowlanym i wpadłem na coś, co po prostu mi się we łbie nie układa.

Niech ktoś mi to wyjaśni, bo siedzę nad tym pół godziny i mam wrażenie, że albo ja zwariowałem, albo ktoś w państwowej spółce robi sobie z nas grubą jajcę. Liczby się nie zgadzają o trzy rzędy wielkości.

Krótko, o co chodzi.

Jest sobie polska spółka (Mirbud). Składa w przetargu dla PKP PLK najtańszą ofertę na modernizację odcinka linii Rail Baltica Białystok – Ełk. Cena: 4,567 miliarda zł. Strategiczny korytarz NATO, dofinansowanie z funduszu CEF (czyli unijna kasa), 38 miesięcy realizacji. Wszystko opisane tu: rynek-kolejowy.pl - Oferta Torpol/Mirbud najkorzystniejsza.

Konkurencja idzie do KIO (Krajowa Izba Odwoławcza) i wyciąga się, że Mirbud rzekomo otrzymał 2022 r. karę środowiskową. Wysokość kary: 15 000 zł (!!) Słownie: piętnaście tysięcy. Kara ta niby nie była wykazana w papierach przetargowych. KIO uznaje, że to wystarczy do wykluczenia oferty wartej 4,5 miliarda zł (sic!).

No ale ok… papier jest papier. Teoretycznie rozumiem, że ktoś za bardzo trzymał się bzdurnej procedury.

Tylko że teraz robi się ciekawie.

Mirbud równolegle poszedł z tą karą do sądu - aż do samego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyrok zapadł w kwietniu tego roku. Tytuły z mediów branżowych mówią same za siebie: „NSA przyznał rację Mirbudowi – kara środowiskowa została nałożona bezpodstawnie" (sektorkolejowy.pl). NSA stwierdza, że organy nawet nie zbadały, czy Mirbud był w ogóle adresatem tej decyzji środowiskowej (bo wszystko wskazuje na to, że właściwym adresatem była katowicka GDDKiA). Po polsku: kara była z czapy.

Czyli mamy łańcuch:

Urzędnik wystawił karę, której (wg NSA) nawet nie sprawdzono, czy w ogóle dotyczy tej spółki

Spółka tej kary nie zgłasza w papierach (bo równolegle ją zaskarża, jak się okazuje - słusznie)

Polska spółka wyleciała z największego przetargu kolejowego dekady.

Całość opisana tu: architektura.muratorplus.pl.

I tu wchodzą liczby, których naprawdę nie ogarniam.

Po wyroku NSA przetarg powinien się przewietrzyć. Logicznie - skoro podstawę wykluczenia sąd właśnie wziął w obroty, oferta wraca do gry. Tymczasem PKP PLK 27 kwietnia ogłosiło trzeci z kolei wybór - konsorcjum z liderem Track Tec. Cena: ok. 5,2 miliarda zł. Komunikat o tym tu: rynek-kolejowy.pl.

Różnica vs najtańsza oferta: ok. 700 milionów zł na minus dla Skarbu Państwa!!

To kwota, którą polski podatnik DOPŁACA do tego kontraktu PONAD to, co by zapłacił, gdyby wybrali najtańszą ofertę Mirbudu. Ponad. Plus. Dodatkowo. Za niezgłoszenie kary 15 tys. kary, którą sąd właśnie podważył.

Podsumowując:

Mamy wyrok NSA, który podważa podstawę, na której wywalono ofertę. (Dlaczego oferta nie wraca do gry???)

PKP PLK w swoim własnym komunikacie z 27 kwietnia przyznaje wprost, że „wyrok NSA może istotnie wpłynąć na sytuację" i że trzeci wybór „nie przesądza o ostatecznym wyniku postępowania". (to po co go w ogóle ogłaszać???)

Fundusze CEF z UE mają terminy. Jeśli nie zdążymy ich rozliczyć - tracimy MILIARDY. Czyli ryzykujemy: 700 milionów strat na cenie + miliardy z UE. Razem grubo ponad miliard.

Rail Baltica to nie jest zwykła linia. To strategiczny korytarz NATO na wschodniej flance. W roku 2026, w tej sytuacji geopolitycznej, paraliż jest kosztem nie tylko finansowym.

Wychodzi mi na to, że państwowa spółka dopłaca 700 baniek z naszej kasy, ryzykuje miliardy z UE, opóźnia strategiczny korytarz NATO - i wszystko to dlatego, że jakiś urzędnik GIOŚ cztery lata temu wystawił karę na 15 tysięcy, której (jak właśnie powiedział NSA) nawet nie wiadomo, czy w ogóle dotyczy Mirbudu.