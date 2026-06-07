Polacy pracują jedni z najdłużej w Europie. To nie powód do dumy
Polska zajmuje 5 miejsce w UE pod względem długości tygodnia pracy, czyli średnio 38 godzin, a dla samozatrudnionych jeszcze dłużej. Czyli co tracimy tracimy przez fikcyjne samozatrudnienie, niskie płace wymuszające dłuższą pracę i słabość PIPminister-danych-z-d
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Komentarze (52)
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@Milegodniawszystkim: Pokaż netto. xD
Kierownik, który pozwala na zajeżdżanie swojego zespołu, to nie jest kierownik, tylko tępak nie nadający się do pracy, więc tylko wali w bęben i popędza kolegów za miskę zupy więcej co drugi poniedziałek.
Nawet jak ktoś chce zadupiać po 12 h dziennie, mądry kierownik powinien regulować taki bezproduktywny zapał.
Przedsiębiorstwa to maratony, taktyka sprintu nie sprawdza się.
@CrytekPL: mi najbardziej się rzuca w oczy co się dzieje na jakieś fakapy okazyjne np. brak dostępności
brakło szajsu w EuZach
mail z NL: nie ma szajsu, na wszystkie maile odpowiem po urlopie za
@Lilac: Imigranci wpisują w google "gdzie najwiecej placo w europie", wyskakuje im Niemcy i w----------ą. Tu nie ma drugiego dna.
oczywiście za to wszystko płacą pracownicy produkcji, budowlańcy, kierowcy, magazynierzy, operatorzy maszyn, monterzy, elektrycy, spawacze, mechanicy, ślusarze, hydraulicy, stolarze, kasjerki i kasjerzy, sprzedawcy, pracownicy sklepów, pracownicy gastronomii, kucharze, kelnerzy, piekarze, cukiernicy, kurierzy, pracownicy ochrony, sprzątaczki i personel sprzątający, pracownicy rolni, pakowacze, pracownicy przeładunku i logistyki itd ( ͡°( ͡° ͜ʖ
Jego ch.j obchodzi, że pracujesz efektywniej, mądrzej - a przez to wyrabiasz normę w 4 dni.
Niewolnika ch.j boli, że nie wysiadujesz 8 dupogodzin przez 5 dni robiąc niewiele, ale za to jak długo!
Jedna moja znajoma zatrudniła instalatora do remontu w domu. Pooglądał, policzył i wyszło mu że będzie to robił 4 dni i weźmie za to 20 koła. Zgodzili się.
Gość po 3 dniach schodzi, że się ogarnął
@ChaoticNeutralGodd: +1 Bo to generalnie jest prawda. I smutne jest to, że jak napiszesz nawet tutaj na wykopie iż nie powinno tak być to zaraz znajdzie się grupa osób toczących dosłownie pianę z pyska zachowujących się jak wściekłe psy.
@Qullion: Zgadzam się. To ile poszło w tym kraju pieniędzy na kościół zwłaszcza biorąc pod uwagę jakie są dziury finansowe w niektórych naprawdę bardzo ważnych wręcz podstawowych i strategicznych miejscach dla tego kraju i obywateli to naprawdę jest coś niebywałego za każdy kto przyłożył do tego rękę powinien odpowiadać do końca swoich dni.
Co za bełkot “fikcyjne samozatrudnienie” i “słabość PiP” 😅
Mamy taki z-------l, że nie ma czasu zerknąć do słownika.