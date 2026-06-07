Zawsze zastanawiało mnie czemu tak manipuluje się tymi danymi o długości pracy przykładowo Polak pracuje od 6-14 czyli w tygodniu 40h Niemiec pracuje od 6-14 czyli 36h40min bo ma w ciągu dnia dwie przerwy po 20min które są nie płatne. Na papierze wygląda super jak to Niemiec mało pracuje a w pracy spędza tyle czasu co Polak. Ogólnie mam wrażenie że Niemcy specjalnie tak robią aby imigranci myśleli że to raj na Pokaż całość