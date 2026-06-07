Polska wymiera najszybciej od dekad. Dane są alarmujące
W 2025 roku Polska zanotowała najmniej urodzeń od zakończenia II wojny światowej. Dane GUS niepokoją.Otokrypto
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W 2025 roku Polska zanotowała najmniej urodzeń od zakończenia II wojny światowej. Dane GUS niepokoją.Otokrypto
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Komentarze (173)
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Kolejna sprawa to wzorce które pochodzą z mediów społecznościowych jak np. Instagram, FB, TikTok itd.
Julka ma gdzieś zakładać rodzinę w wieku 22-25 lat, ona czeka na rycerza który zarabia 10-15 tys.+, ma własne mieszkanie i samochód, będzie ją zabierać na wakacje. Za to
Pewnie w większości dobre wzorce, ale te z internetu bardziej kuszą bo pracują nad tym sztaby
@Wwolt: Przypominam, że według pewnej grupy osób tudzież pewnych podmiotów powinieneś się cieszyć, że możesz kupić lub wynająć w tych zwariowanych cenach bo teraz jest tanio i powinno być jeszcze drożej a tak w ogóle to deweloper, flipper, pośrednik nieruchomości i każdy
a. Te koszty podbić x2 wprowadzając kataster. Wtedy to każdy zacznie się wyprzedawać z tego co ma i będzie na rynku mnóstwo tanich kredytów i tanich mieszkań. Tylko do tych idiotów nie dociera, że jak oni obecnie są na dnie to w przyszłości głównie ich nie będzie stać ten kataster zapłacić :D Więc se
Co do Euro to jest to kolejny kult
@malkontent: jakby serio to tak działało to właściwie byłoby rozwiązaniem na małą liczbę dzieci ;o
@GrzegorzPorada: Oj żeby jeszcze pensje rozwijały się tak szybko, jak rozwijają się podwyżki wszelakich opłat i podatków
Fajne odklejenie. Niech każdy będzie politykiem, artystą albo urzędasem. Tylko jak już z każdego kafelkarza i lekarza zrobisz urzędnika i będzie mnóstwo ludzi którzy będą świetnie wiedzieć co i jak
A lepszym filmem od Kurzgesagt byłby ten jeden z ostatnich, gdzie opowiadają czemu Niemcy są skończone i gdzie wspominają, że to samo czeka inne kraje Europy (chyba nawet wspominając Polskę z nazwy)