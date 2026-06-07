Po pierwsze rynek nieruchomości w Polsce to kpina w porównaniu z tym co było 20-30 lat temu, nastawiony na maksymalne zwiększenie zysków pojedynczych ludzi którzy mnożą swój kapitał.

Kolejna sprawa to wzorce które pochodzą z mediów społecznościowych jak np. Instagram, FB, TikTok itd.

Julka ma gdzieś zakładać rodzinę w wieku 22-25 lat, ona czeka na rycerza który zarabia 10-15 tys.+, ma własne mieszkanie i samochód, będzie ją zabierać na wakacje. Za to Pokaż całość