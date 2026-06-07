Jak ktoś myśli ze sklepy wielkopowierzchniowe zwalniały ludzi bo w niedziele za zamknięte to jest dobrze jebniety na łeb. W sobote sklepu sa dłużej otwarte. Tak samo przed świętami. A jak otworzą to przecież ten sam personnel bedzie mial po prostu wiecej pracy. Mniejsze obłożenie ludzmi na dzień ale oni pracy beda mieli tyle samo. Moze k---a problemem jest wyzysk? Kiepskie płace? Podła atmosfera w pracy z mobbingiem jako normalnością? Kult z--------u? Pokaż całość