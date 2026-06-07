Polacy opracowali precyzyjniejszy system do operacji szczęki. Patent gotowy
Śląski Uniwersytet Medyczny opatentował system nawigacji do zabiegów ortognatycznych. Pozwala chirurgom ustawiać odłamy kości szczęki z mikrometryczną precyzją, jest tańszy od rozwiązań tytanowych i jest już testowany na pacjentach w klinice w Katowicach.real_scoria
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Komentarze (14)
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@Scallar: 153 lat pracy w młodym, dynamicznym zespole ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Po kilku prywatnych wizytach pewnie się dostaniesz do szpitala.
No i wyszło że miał operację szczęki, że coś mu tam połamali, cośtam zmienili ale już po operacji powiedzieli że nie są zadowoleni i chcą jeszcze raz.
Koleś się skumał, że jest tylko narzędziem do wyłudzania pieniędzy z NHS. Podziekował i więcej nie chciał mieć z nimi do czynienia.
Bo wiecie, Braun już dogadany, by do Polski wpuścić 5 milionów psychopatów z Indii.
Kobiety, wiedzcie na co głosujecie, nie na tego psychola co wpuści tu imigrantów.