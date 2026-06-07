Wy się śmiejecie, gadałem kiedyś z kolesiem, Szkotem. Koleś był mało atrakcyjny, miał bebzon, trochę cofnięta szczękę.



No i wyszło że miał operację szczęki, że coś mu tam połamali, cośtam zmienili ale już po operacji powiedzieli że nie są zadowoleni i chcą jeszcze raz.



Koleś się skumał, że jest tylko narzędziem do wyłudzania pieniędzy z NHS. Podziekował i więcej nie chciał mieć z nimi do czynienia.