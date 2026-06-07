Wyszukaj "Claude Code" i ściągnij malware. Hakerzy trują wyniki Google
Cyberprzestępcy wypchnęli fałszywe strony z instalatorami Gemini CLI i Claude Code na szczyt Google przez typosquatting. Po uruchomieniu infostealer kradnie hasła, sesje przeglądarki, portfele krypto i tokeny Slack/Discord. Działa z RAM-u, po restarcie znika bez śladu.real_scoria
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Komentarze (18)
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To też nie gwarantuje bezpieczeństwa. Dwa miesiące temu gnojom udało się zainfekować oficjalną stronę cpuinfo -podmienili instalalatory programów takich jak HWInfo czy CPU-Z na zainfekowane odpowiedniki.
@jegertilbake czym się różni klikanie w losowe linki, od klikania w losowe torenty?
Chyba na vibe coderów.