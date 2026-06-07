Pomyślcie tylko ile to daje możliwości i sposobów na okradanie. Przykładowo zrobi się kilka imprez z sodomitami za grube miliony i nikt nigdy nie udowodni ile to ma tak naprawdę kosztować. Jedyny fizyczny ślad który pozostanie, to góra śmieci i stringi sodomity. Zero dokumentacji, protokołów, kosztorysów. Czysta anihilacja kasy wydrenowanej z frajerów (podatników)!!!