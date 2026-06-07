Nie tylko Kapela. Na liście stypendystów ministerstwa są inne kwiatki
Artyści nie chcą głosowych emerytur, więc rząd próbuje rozwiązać ten problem. Ale skąd wziąć pieniądze, gdy jest się twóstarnak
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Artyści nie chcą głosowych emerytur, więc rząd próbuje rozwiązać ten problem. Ale skąd wziąć pieniądze, gdy jest się twóstarnak
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Komentarze (49)
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Już chyba ludzie z łapanki byliby sensowniejsi.
@kwark64: do czego?