Dlatego "noga z gazu" - nigdy nie wiesz co inny kierowca odp...i.

Przed takimi skrzyżowaniami przeważnie (o ile nie zawsze) jest ograniczenie do 50km/h, a ten czarny nieźle zapieprzał... to nie było 50km/h (tak wiem, zaraz będzie że skąd wiem i jak to obliczyłem, no więc podzieliłem wartość z d--y przez kij ci w oko)