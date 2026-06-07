Szanowni, ja pierdzielę... Brak słów...
Skręcił z niewłaściwego pasa ruchu w wyniku czego zabił dwie osoby.Chelik
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Skręcił z niewłaściwego pasa ruchu w wyniku czego zabił dwie osoby.Chelik
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@Icouldbeyourmom: obcokrajowcy - jako całość. Nie kierowcy Ubera/Bolta. Wiem jak oni jeżdżą, widziałem nie raz jako pasażer i
Przed takimi skrzyżowaniami przeważnie (o ile nie zawsze) jest ograniczenie do 50km/h, a ten czarny nieźle zapieprzał... to nie było 50km/h (tak wiem, zaraz będzie że skąd wiem i jak to obliczyłem, no więc podzieliłem wartość z d--y przez kij ci w oko)
@odomdaphne5113:
co w tym dziwnego? Akurat 70tka ze swiatlami, to jest cos normalnego...
Trochę żal, bo wina Ubera, ale... selekcja naturalna zadziałała.
@zeusik123: Uderzenie dachem w całkowicie sztywny słup sygnalizacji świetlnej. Żadne auto "cywilne" nie jest projektowane pod kątem takich uderzeń, nie ma tam żadnych stref kontrolowanego zgniotu, tak samo podłoga (progi) ma przede wszystkim wytrzymać uderzenia boczne i nie zwinąć się w harmonijkę przy czołowym. Tutaj praktycznie cała siła uderzenia idzie w 1
@fantazm: dobrze, że ci z lewego pasa, z------------y jak matczak, mieli dyscyplinę.