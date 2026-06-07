Dyskietka ma 54 lata. Kiedyś 80 KB mieściło się na 8 calach
Dyskietka oficjalnie skończyła 54 lata, licząc od dnia przyznania patentu dwóm inżynierom IBM w 1972 roku. U.S. patent number 3668658A dotyczył rozwiązania opisanego jako magnetic record disk cover, czyli osłona dla magnetycznego dysku zapisującego dane.ochucki
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Komentarze (43)
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@dex-dexter: cicho, bo się nie wgra
@MaranX: albo chodzilo sie do kogos z dyskiem twardym
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