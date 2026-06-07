Pamiętam okres, kiedy nagrywarki CD były zbyt drogie, by mieć je w komputerze domowym, a internet przez modem połączony z siecią telefoniczną był rzadkością i jedynym sposobem na przegrywanie plików z komputera na komputer to były właśnie dyskietki. Niestety wiązało się to z ograniczeniem pliku do 1.44 Mb, ale do większości dokumentów w tamtych czasach wystarczyło.